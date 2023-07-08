«Торпедо» и «Рубин» не выявили победителя в товарищеском матче

Сегодня, 8 июля, на стадионе «Лужники» (Москва) прошёл товарищеский матч с участием «Торпедо» и казанского «Рубина». Встреча была сыграна в привычном формате — два тайма по 45 минут. Матч завершился со счётом 1:1.

Счёт был открыт на 11-й минуте — после подачи хорватского полузащитника Марио Чурича гол забил защитник автозаводцев Сергей Бородин. «Рубин» отыгрался на 69-й минуте: подобрав мяч в штрафной площадке соперника, по воротам точно пробил защитник казанцев Дмитрий Кабутов.

Напомним, «Торпедо» заняло 16-е место в турнирной таблице РПЛ-2022/2023 и проведёт следующий сезон в Первой лиге. «Рубин» в сезоне-2023/2024 возвращается в РПЛ, проведя в Первой лиге один сезон.

Автозаводцев возглавляет испанец Жозеп Клотет, казанцев — Рашид Рахимов.