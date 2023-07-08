«ПСЖ» в скором времени подпишет Ли Кан Ина — Романо

Полузащитник «Мальорки» Ли Кан Ин в ближайшее время перейдёт в «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, сделка была согласована в прошлом месяце. Футболист успешно прошёл медицинское обследование. Стороны подпишут контракт сроком на пять лет. Официальное заявление французского клуба ожидается в ближайшие дни.

Ли Кан Ин забивает в ворота «Атлетика» в матче 32-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В сезоне-2022/2023 на счету Ли Кан Ина 39 матчей за «Мальорку» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.