Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» и «Акрон» сыграли вничью в первом товарищеском матче из двух

«Спартак» и «Акрон» сыграли вничью в первом товарищеском матче из двух
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 июля, на поле в Тарасовке прошёл первый из двух запланированных на этот день товарищеских матчей между московским «Спартаком» и тольяттинским «Акроном». Игра состояла из двух таймов по 35 минут, в качестве главного арбитра на встрече работал Роман Сафьян. Команды победителя не выявили — матч завершился со счётом 1:1.

В составе «Спартака» голом на 15-й минуте отметился нападающий Павел Мелёшин, ему ассистировал защитник Даниил Денисов. За «Акрон» на 16-й минуте забил венесуэльский форвард Андрес Понсе, результативная передача на счету защитника Константина Савичева.

Второй товарищеский матч начнётся в 18:30 мск. Клуб из Тольятти выступает в Первой лиге, москвичи — в РПЛ.

Напомним, «Акрон» со счётом 2:1 переиграл «Спартак» в полуфинале второго этапа Пути регионов Кубка России сезона-2022/2023.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
08 июля 2023, суббота. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти, Россия
1:0 Мелёшин – 15'   1:1 Понсе – 16'
Материалы по теме
Источник: «Спартак» отказался от идеи подписать Зиеша из-за требований по зарплате
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023