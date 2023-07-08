«Спартак» и «Акрон» сыграли вничью в первом товарищеском матче из двух

Сегодня, 8 июля, на поле в Тарасовке прошёл первый из двух запланированных на этот день товарищеских матчей между московским «Спартаком» и тольяттинским «Акроном». Игра состояла из двух таймов по 35 минут, в качестве главного арбитра на встрече работал Роман Сафьян. Команды победителя не выявили — матч завершился со счётом 1:1.
В составе «Спартака» голом на 15-й минуте отметился нападающий Павел Мелёшин, ему ассистировал защитник Даниил Денисов. За «Акрон» на 16-й минуте забил венесуэльский форвард Андрес Понсе, результативная передача на счету защитника Константина Савичева.
Второй товарищеский матч начнётся в 18:30 мск. Клуб из Тольятти выступает в Первой лиге, москвичи — в РПЛ.
Напомним, «Акрон» со счётом 2:1 переиграл «Спартак» в полуфинале второго этапа Пути регионов Кубка России сезона-2022/2023.
- 8 июля 2023
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