«Црвена Звезда» с крупным счётом обыграла «Нефтчи» в Санкт-Петербурге

Сегодня, 8 июля, состоялся матч «Нефтчи» (Баку, Азербайджан) и «Црвены Звезды» (Белград, Сербия) в рамках Кубка PARI Премьер, проходящего в Санкт-Петербурге. На встрече работала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. Матч завершился разгромной победой сербской команды со счётом 4:0.
Первый мяч был забит уже на девятой минуте: с передачи французского нападающего Жана-Филиппа Крассо отличился полузащитник Мирко Иванич. На 17-й минуте хавбек Стефан Митрович удвоил преимущество «Црвены Звезды», ему ассистировал нападающий Осман Букари. На 45-й минуте игроки поменялись ролями: уже Митрович отдал результативный пас на Букари. Четвёртый мяч в ворота «Нефтчи» отправил вышедший на замену хавбек Йован Шливич.
Ранее «Црвена Звезда» в матче этого предсезонного турнира со счётом 2:1 обыграла «Зенит», «Нефтчи» уступил сине-бело-голубым со счётом 1:3. Теперь всем трём клубам останется сыграть с турецким «Фенербахче»: петербуржцы проведут свой матч 9 июля, белградцы — 12 июля, бакинцы — 15 июля.
- 8 июля 2023
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