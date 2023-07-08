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«Црвена Звезда» с крупным счётом обыграла «Нефтчи» в Санкт-Петербурге

«Црвена Звезда» с крупным счётом обыграла «Нефтчи» в Санкт-Петербурге
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Сегодня, 8 июля, состоялся матч «Нефтчи» (Баку, Азербайджан) и «Црвены Звезды» (Белград, Сербия) в рамках Кубка PARI Премьер, проходящего в Санкт-Петербурге. На встрече работала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. Матч завершился разгромной победой сербской команды со счётом 4:0.

Первый мяч был забит уже на девятой минуте: с передачи французского нападающего Жана-Филиппа Крассо отличился полузащитник Мирко Иванич. На 17-й минуте хавбек Стефан Митрович удвоил преимущество «Црвены Звезды», ему ассистировал нападающий Осман Букари. На 45-й минуте игроки поменялись ролями: уже Митрович отдал результативный пас на Букари. Четвёртый мяч в ворота «Нефтчи» отправил вышедший на замену хавбек Йован Шливич.

Ранее «Црвена Звезда» в матче этого предсезонного турнира со счётом 2:1 обыграла «Зенит», «Нефтчи» уступил сине-бело-голубым со счётом 1:3. Теперь всем трём клубам останется сыграть с турецким «Фенербахче»: петербуржцы проведут свой матч 9 июля, белградцы — 12 июля, бакинцы — 15 июля.

Кубок PARI Премьер
08 июля 2023, суббота. 19:30 МСК
Нефтчи Б
Баку, Азербайджан
Окончен
0 : 4
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:1 Иванич – 9'   0:2 Митрович – 17'   0:3 Букари – 45'   0:4 Шливич – 80'
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