Романо: ПСВ подписал Ноа Ланга за рекордную для клуба сумму

ПСВ (Эйндховен) подписал контракт с 24-летним полузащитником сборной Нидерландов Ноа Лангом. Сумма трансфера игрока из бельгийского «Брюгге» стала рекордной для красно-белых, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма сделки составила € 15 млн. Это больше, чем ПСВ ранее платил за переходы Матеи Кежмана (2000 год), Ирвина Лосано (2017 год) и Арминду Брумы (2019 год).

Соглашение Ланга с клубом из Нидерландов будет действовать до июня 2028 года. Полузащитник является двоюродным братом бывшего футболиста ПСВ Джеффри Брумы.

Ноа выступал за молодёжные команды «Аякса», а за основную команду амстердамцев дебютировал осенью 2018 года. Летом 2021 года Ланг перешёл из «Аякса» в «Брюгге». В сезоне-2022/2023 хавбек провёл за чёрно-синих в общей сложности 40 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал восемь голевых передач.