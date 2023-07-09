Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес заинтересовал ряд европейских клубов. В услугах хавбека нуждаются «Атлетико», «Лацио» и «Галатасарай». Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, «ПСЖ» не рассчитывает на аргентинского полузащитника. За ситуацией с 29-летним футболистом также следят некоторые клубы из английской Премьер-лиги и Саудовской Аравии.
В сезоне-2022/2023 Паредес выступал за «Ювентус» на правах аренды. Туринцы решили не пользоваться опцией выкупа игрока. На счету аргентинца 35 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «ПСЖ» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
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