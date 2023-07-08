«ПСЖ» объявил о подписании Ли Кан Ина

Французский «ПСЖ» объявил о подписании полузащитника «Мальорки» Ли Кан Ина на своём официальном сайте. Игрок подписал с парижанами долгосрочный контракт до 2028 года.

«Это радость — иметь возможность присоединиться к «Пари Сен-Жермен», это один из крупнейших клубов в мире, с одними из величайших игроков в мире. Я не могу дождаться, чтобы начать это новое приключение», — приводит слова Ли Кан Ина официальный сайт клуба.

В сезоне-2022/2023 на счету Ли Кан Ина 39 матчей за «Мальорку» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.