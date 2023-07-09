Футболист сборной Чили может перейти в ЦСКА
Поделиться
Атакующий полузащитник мексиканской «Америки» и сборной Чили Диего Вальдес может перейти в московский ЦСКА, сообщает El Futbolero Chile.
По данным источника, 29-летний футболист хочет попробовать себя в Европе, поэтому попросил «Америку» поместить себя в трансферный список. Договориться с португальской «Бенфикой» не получилось, и у игрока появился вариант с ЦСКА.
Сообщается, что сумма трансфера может составить € 7 млн. Контракт Вальдеса с «Америкой» действует до конца 2024 года. В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 40 матчей, забил 13 мячей и отдал 12 голевых передач.
Вальдес дебютировал за национальную команду в январе 2015 года. В ЦСКА с лета 2022 года выступает другой футболист сборной Чили, полузащитник Виктор Мендес.
Комментарии
- 9 июля 2023
-
01:20
-
00:52
-
00:49
-
00:48
-
00:34
-
00:31
-
00:25
-
00:18
-
00:16
-
00:03
- 8 июля 2023
-
23:57
-
23:54
-
23:45
-
23:36
-
23:24
-
23:17
-
23:03
-
23:00
-
22:46
-
22:46
-
22:30
-
22:27
-
22:26
-
22:21
-
22:13
-
22:08
-
21:58
-
21:56
-
21:56
-
21:41
-
21:36
-
21:36
-
21:33
-
21:13
-
21:09
Партнерский контент