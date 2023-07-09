Футболист сборной Чили может перейти в ЦСКА

Атакующий полузащитник мексиканской «Америки» и сборной Чили Диего Вальдес может перейти в московский ЦСКА, сообщает El Futbolero Chile.

По данным источника, 29-летний футболист хочет попробовать себя в Европе, поэтому попросил «Америку» поместить себя в трансферный список. Договориться с португальской «Бенфикой» не получилось, и у игрока появился вариант с ЦСКА.

Сообщается, что сумма трансфера может составить € 7 млн. Контракт Вальдеса с «Америкой» действует до конца 2024 года. В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 40 матчей, забил 13 мячей и отдал 12 голевых передач.

Вальдес дебютировал за национальную команду в январе 2015 года. В ЦСКА с лета 2022 года выступает другой футболист сборной Чили, полузащитник Виктор Мендес.