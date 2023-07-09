«Бавария» готова сделать улучшенное предложение по Кейну

«Бавария» всё ещё заинтересована в подписании контракта с нападающим «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейном, сообщает Daily Mail.
По данным источника, «Бавария» готова сделать улучшенное предложение по форварду. Отмечается, мюнхенский клуб готов предложить за Кейна £ 70 млн (€ 81 млн). При этом, «Бавария» хочет, чтобы трансфер был урегулирован быстро.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» не планирует продавать Кейна и предложил ему новый контракт со значительным увеличением заработной платы.
В сезоне-2022/2023 Кейн провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи. Гарри — воспитанник системы «Тоттенхэма», за первую команду английский нападающий играет с 2011 года.
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