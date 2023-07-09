Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» готова сделать улучшенное предложение по Кейну

«Бавария» готова сделать улучшенное предложение по Кейну
Комментарии

«Бавария» всё ещё заинтересована в подписании контракта с нападающим «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейном, сообщает Daily Mail.

По данным источника, «Бавария» готова сделать улучшенное предложение по форварду. Отмечается, мюнхенский клуб готов предложить за Кейна £ 70 млн (€ 81 млн). При этом, «Бавария» хочет, чтобы трансфер был урегулирован быстро.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» не планирует продавать Кейна и предложил ему новый контракт со значительным увеличением заработной платы.

В сезоне-2022/2023 Кейн провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи. Гарри — воспитанник системы «Тоттенхэма», за первую команду английский нападающий играет с 2011 года.

Материалы по теме
10 главных трансферных новостей дня. Историческая сделка «ПСЖ» и риск Лукаку
10 главных трансферных новостей дня. Историческая сделка «ПСЖ» и риск Лукаку

Талисманы чемпионатов Европы по футболу

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023