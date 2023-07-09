«Важные результаты пойдут с 21 июля». Тренер «Динамо» Личка — о победе в матче с ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу в первом матче BetBoom Братского кубка с ЦСКА (5:0).
«Честно скажу, для меня этот результат не так важен, потому что важные результаты пойдут с 21 июля, когда начинается чемпионат. Конечно, всегда приятно выигрывать, и каждая победа даёт позитивный заряд для работы. Ребята очень хорошо трудятся, и два дня назад у них была очень тяжёлая тренировка, поэтому за 60 минут ноги у них подустали. Но футболисты должны уметь играть через усталость. У них должна хорошо работать голова, они должны сохранять высокую концентрацию, больше держать мяч и отдыхать вместе с ним. Нам нужно эти моменты улучшать. А так очень рад, что забили три гола такому сильному сопернику», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».
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