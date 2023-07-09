Марцел Личка ответил, что вопрос по капитану «Динамо» ещё не решён

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался на тему выбора капитана команды. Вчера, 8 июля, динамовцы одержали победу в первом матче BetBoom Братского кубка с ЦСКА (5:0).

«Даниил Фомин с первых минут вышел с капитанской повязкой, вопрос уже окончательно решён? Нет. 60 минут с ней отыграл Фомин, на последние 30 минут с ней выходил Лаксальт, также капитаном может быть Шунин. Так что этот вопрос ещё не решён», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

«Динамо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков в 30 матчах. Марцел Личка в предыдущем сезоне возглавлял «Оренбург». Под его руководством команда стала седьмой в чемпионате России, заработав 46 очков.

В первом туре нового сезона чемпионата страны «Динамо» 21 июля встретится с «Краснодаром».