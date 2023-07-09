Бубнов высказался об участии Думбия в матче Братского кубка ЦСКА — «Динамо»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался об участии Сейду Думбия в первом матче BetBoom Братского кубка, в котором встречались ЦСКА и «Динамо». Игра завершилась победой динамовцев со счётом 5:0.
«Отмечу выход Думбия. Вот вам и очередное доказательство того, что техника у классных игроков с возрастом не пропадает. Да, у них появляется лишний вес, теряются скорость и резкость, но видение игры и умение обращаться с мячом остаются даже на ветеранском уровне. В этом плане гораздо труднее тем, кто во время карьеры компенсировал отсутствие техники работоспособностью. Когда такие ребята выходят на поле после завершения карьеры, иногда думаешь: «Как они вообще в футбол играли?» — приводит слова Бубнова Sportbox.
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