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Кроос рассказал, с какими ожиданиями переходил в «Реал» Мадрид

Кроос рассказал, с какими ожиданиями переходил в «Реал» Мадрид
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, с какими ожиданиями переходил в мадридский «Реал» из мюнхенской «Баварии» летом 2014 года.

«Когда я приехал в Мадрид, то подумал: надеюсь, я смогу выиграть титулы и Лигу чемпионов. Я ожидал многого, но не этого. Я пришёл из такого крупного клуба, как «Бавария», с идеей играть много лет, занять своё место, иметь хорошие отношения с клубом, показать свои качества», — приводит слова Крооса Marca со ссылкой на журнал ICON El Pais.

Вместе с «Реалом» полузащитник четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился победителем Клубного чемпионата мира, три раза — чемпионата Испании. В общей сложности Кроос на данный момент завоевал 20 трофеев со «сливочными».

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