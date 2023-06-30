Трансфер Зиеша из «Челси» в «Аль-Наср» находится под угрозой срыва

Трансфер полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в «Аль-Наср» находится под угрозой срыва, сообщает журналист Санти Ауна в своём «твиттере».

По данным источника, «Аль-Наср» выявил у Хакима Зиеша проблемы с коленом. В связи с этим, клуб сейчас сомневается в необходимости подписания хавбека.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» достиг устной договорённости с Зиешем о переходе. Планировалось, что контракт с игроком может быть подписан о 2026 года.

В завершившемся сезоне Хаким Зиеш провёл за «Челси» 24 матча во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Ранее марокканец выступал за «Аякс», «Твенте» и «Херенвен».

В прошлом сезоне Зиеш принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 3 результативные передачи.

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