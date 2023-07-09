«Бавария» сделала второе предложение по Кейну в размере € 80 млн

Мюнхенская «Бавария» старается подписать английского нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна и сделала новое предложение в размере € 80 млн плюс бонусы, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «Бавария» значительно улучшила своё первоначальное предложение и надеется на согласие со стороны «шпор». Напомним, «Тоттенхэм» отклонил первоначальное предложение мюнхенского клуба в размере € 70 млн. Тем не менее, несмотря на улучшенное предложение, руководство шпор, скорее всего, снова отклонит предложение «Баварии». Сам Кейн хочет перейти в мюнхенский клуб.
В сезоне-2022/2023 Кейн провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи. Гарри — воспитанник системы «Тоттенхэма». За первую команду английский нападающий играет с 2011 года.
- 9 июля 2023
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