«Бавария» сделала второе предложение по Кейну в размере € 80 млн

Мюнхенская «Бавария» старается подписать английского нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна и сделала новое предложение в размере € 80 млн плюс бонусы, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Бавария» значительно улучшила своё первоначальное предложение и надеется на согласие со стороны «шпор». Напомним, «Тоттенхэм» отклонил первоначальное предложение мюнхенского клуба в размере € 70 млн. Тем не менее, несмотря на улучшенное предложение, руководство шпор, скорее всего, снова отклонит предложение «Баварии». Сам Кейн хочет перейти в мюнхенский клуб.

В сезоне-2022/2023 Кейн провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи. Гарри — воспитанник системы «Тоттенхэма». За первую команду английский нападающий играет с 2011 года.