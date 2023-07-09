Шоу — об уходе де Хеа из «МЮ»: играть с тобой было честью. Будем скучать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу попрощался с голкипером Давидом де Хеа, который официально покинул клуб на правах свободного агента.

«Играть вместе с тобой последние девять лет было честью. Безусловно, ты легенда «Юнайтед».

Желаю удачи на новом этапе. Будем скучать по тебе, но точно не по твоей музыке», – написал Шоу в своих соцсетях.

Де Хеа провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 12 лет. С «красными дьяволами» он выигрывал в таких соревнованиях, как чемпионат и Кубок Англии, Кубок лиги (дважды), Суперкубок Англии (трижды), а также Лига Европы.

В сезоне-2022/2023 на счету де Хеа 58 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт игрока с манкунианцами истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.