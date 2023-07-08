Тен Хаг высказался об уходе де Хеа из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об уходе из команды голкипера Давида де Хеа.

«Для того чтобы выйти на уровень хотя бы одного матча за «Манчестер Юнайтед», необходимо высокое мастерство и характер. Провести 545 матчей за 12 лет — особое достижение, тем более на позиции вратаря, где каждая игра ставит тебя в центр внимания.

Получение награды «Игрок года» как от болельщиков, так и от товарищей по команде, каждый по четыре раза, показывает уровень его игры. Давида всегда будут помнить как одного из лучших вратарей в истории клуба.

Я лично благодарен ему за 25 «сухих» матчей в прошлом сезоне и за его общий вклад в командную игру в мой первый год работы в клубе. Все игроки и персонал передают ему наилучшие пожелания на следующем этапе его выдающейся карьеры», — приводит слова тен Хага Goal.com.