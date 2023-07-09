Аршавин — о Джеко: пусть увидит, что ничего страшного в матчах с командами из России нет

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин высказался по поводу нежелания нападающего «Фенербахче» Эдина Джеко играть с российскими командами.

«Интересно посмотреть на Джеко. Он всегда говорил, что против России играть не будет, в Россию не поедет. Но он приехал, это здорово. Пусть он увидит своими глазами, что проводить матчи с российскими командами можно, ничего тут страшного нет. Эдин — большой игрок, большая звезда. Интересно на него посмотреть, но не думаю, что он выйдет на много минут», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, «Фенербахче» Эдина Джеко участвует в турнире под названием Кубок PARI Премьер, матчи которого проходят в Санкт-Петербурге. Матч в рамках Кубка PARI Премьер «Фенербахче» проводит с «Зенитом» сегодня, 9 июля, на «Газпром Арене». 37-летний форвард начал игру с петербургской командой на скамейке запасных.