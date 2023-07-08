«Фенербахче» объявил, что Джеко поедет на товарищеский турнир в Россию

Турецкий «Фенербахче» на своём официальном сайте объявил список футболистов, которые отправятся в Россию для участия в товарищеском турнире под названием Кубок PARI Премьер. Среди тех, кто приедет в Санкт-Петербург, числится и Эдин Джеко.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что Джеко может отказаться от поездки в Россию по политическим причинам. Также была информация о том, что в это время Эдин ещё будет в отпуске.

Напомним, с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге проходит международный товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер». Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия). Матчи будут проходить в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена».