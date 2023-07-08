«Фенербахче» объявил, что Джеко поедет на товарищеский турнир в Россию

Турецкий «Фенербахче» на своём официальном сайте объявил список футболистов, которые отправятся в Россию для участия в товарищеском турнире под названием Кубок PARI Премьер. Среди тех, кто приедет в Санкт-Петербург, числится и Эдин Джеко.
Ранее в СМИ появлялись слухи, что Джеко может отказаться от поездки в Россию по политическим причинам. Также была информация о том, что в это время Эдин ещё будет в отпуске.
Напомним, с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге проходит международный товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер». Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия). Матчи будут проходить в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена».
- 8 июля 2023
-
11:38
-
11:20
-
11:03
-
11:00
-
10:56
-
10:49
-
10:49
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:11
-
09:58
-
09:41
-
09:32
-
09:31
-
09:27
-
09:21
-
07:57
-
07:49
-
07:41
-
07:26
-
07:10
-
06:50
-
06:48
-
06:44
-
06:19
-
06:07
-
05:57
-
05:46
-
05:40
-
05:25
-
05:03
-
04:31
-
04:25
-
04:15