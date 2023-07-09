Канчельскис: Промес завершит карьеру в «Спартаке», у него других вариантов нет

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о будущем форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Будущее Промеса может быть навсегда связно со «Спартаком». Думаю, он сам хочет остаться здесь на долгие годы. Квинси любят болельщики, он играет важную роль в истории клуба. Скорее всего, Промес завершит карьеру в «Спартаке», у него других вариантов нет, учитывая непонятную историю с уголовным делом в Нидерландах», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Промес получил 1,5 года тюрьмы по решению суда Амстердама за нападение на двоюродного брата. В сезоне-2022/2023 на счету нидерландского форварда 37 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 11 млн.