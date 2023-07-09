Форвард «Челси» Фофана отправится в аренду в немецкий «Унион» — Романо

Нападающий «Челси» Датро Фофана близок к переходу в немецкий «Унион Берлин» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров. Арендное соглашение не будет включать условий о возможном выкупе футболиста. Окончательное решение игрока ожидается в ближайшее время.
Фофана перешёл в «Челси» из норвежского «Мольде» за € 12 млн в январе этого года. Во второй половине сезона-2022/2023 на его счету четыре матча за лондонцев во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с «аристократами» действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
Ранее сообщалось о намерении «Челси» подписать форварда «Ювентуса» Душана Влаховича.
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