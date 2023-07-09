«Челси» вновь попытается подписать Влаховича

Лондонский «Челси» не потерял интерес к сербскому нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу и снова постарается подписать его в ближайшее время, сообщает журналист Альфредо Педулла в своём «твиттере».

По информации источника, Влахович не очень доволен своим пребыванием в составе «старой синьоры» и не против сменить клуб этим летом, но только если будет подходящее предложение. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино также выражает симпатию варианту с сербским форвардом. Тем не менее клубам сначала нужно завершить определённые трансферы, чтобы приступить к полноценным переговорам. «Ювентусу» необходимо продать Дениса Закарию, а «Челси» надеется завершить трансфер Ромелу Лукаку в «Интер». После этого клубы могут провести полноценные переговоры, а пока что официальных предложений от лондонского клуба по нападающему не поступало.

Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. В сезоне-2022/2023 на счету серба 42 матча за «зебр» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.