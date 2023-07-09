Ловчев: если бы «Зенит» играл в чемпионате Турции, то команда стала бы на порядок сильнее

Футбольный эксперт Евгений Ловчев по итогам игры Кубка Pari Премьер между «Зенитом» и «Фенербахче» предположил, что петербуржцы могли бы стать сильнее, если бы выступали в чемпионате Турции.

«Я убеждён в том, что играй «Зенит» в том же чемпионате Турции, команда стала бы сильнее — за счёт того, что в каждом матче пришлось бы выкладываться по максимуму. В нашем чемпионате петербуржцам создают конкуренцию только ЦСКА и «Спартак», в прошлом чемпионате ещё «Ростов» боролся. В остальном исход известен заранее. В матче с «Фенербахче» исход был неизвестен совершенно», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, «Зенит» пять раз подряд становится чемпионом России. В прошлом сезоне подопечные Семака обошли ближайшего преследователя, московский ЦСКА, — на 12 очков.