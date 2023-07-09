Леонардо — о Мбаппе: он великий игрок, но не лидер, вокруг него сложно построить команду

Бывший спортивный директор «ПСЖ» бразилец Леонардо прокомментировал ситуацию, связанную с потенциальным уходом нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ». По словам Леонардо, парижанам следует избавиться от игрока.

«Думаю, ради «ПСЖ» Мбаппе пора уйти, несмотря ни на что. «Пари Сен-Жермен» существовал до Килиана Мбаппе и будет существовать после него. Он находится в Париже вот уже шесть лет, и за эти шесть сезонов пять разных клубов выигрывали Лигу чемпионов. Заметьте, ни в одном из них не было Мбаппе. Это значит, что выиграть турнир вполне возможно без этого футболиста.

Своим поведением за последние два года Мбаппе показал, что он ещё не стал футболистом, способным по-настоящему управлять командой. Он великий игрок, но не лидер. Он блестящий бомбардир, но не изобретатель. Вокруг него сложно построить команду», – приводит слова Леонардо Foot Mercato со ссылкой на L'Equipe.