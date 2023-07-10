Медина подпишет контракт со «Спартаком» до 2027 года — источник

Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина согласовал детали контракта с московским «Спартаком», сообщает журналист TyC Sport Сесар Луис Мерло в своём «твиттере».

По информации журналиста, футболист готов подписать договор после прохождения медосмотра. Срок действия контракта рассчитан до июня 2027 года. «Спартак» выплатит армейцам за игрока € 7 млн.

26-летний парагвайский полузащитник Медина присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.