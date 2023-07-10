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«Химки» подписали контракт с воспитанником «Локомотива»

«Химки» подписали контракт с воспитанником «Локомотива»
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Полузащитник Тимур Касимов стал игроком подмосковных «Химок». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Ранее 20-летний футболист выступал за команды из структуры московского «Локомотива». Отмечается, что соглашение с полузащитником подписано по схеме «2+1».

«Приветствуем Тимура и желаем успешной игры за красно-чёрных», — написано в заявлении «Химок».

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Химки» заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков после 30 матчей. Чемпионом России стал «Зенит» (70). Следующий сезон подопечные Андрея Талалаева проведут в Мелбет Первой лиге. В 1-м туре «Химки» сыграют на выезде с «Тюменью» 17 июля. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

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