Равиль Нефтуллин вернулся в «Химки»

30-летний полузащитник Равиль Нефтуллин подписал двухлетний контракт с подмосковными «Химками», сообщается на официальном сайте красно-чёрных.

Нефтуллин ранее выступал за «Химки» с лета 2018 по январь 2020 года. За этот период он принял участие в 57 матчах, забив два мяча и отдав три голевые передачи.

Последним клубом Нефтуллина было московское «Торпедо». В конце апреля этого года у Нетфуллина произошёл конфликт с главным тренером автозаводцев Жозепом Клотетом, который отстранил его вместе с защитниками Ильёй Кутеповым и Юрием Журавлёвым от тренировок с основной командой. В июне стало известно, что Нефтуллин и «Торпедо» расторгли контракт по обоюдному согласию.

Сезон-2023/2024 «Химки» проведут в Первой лиге. Их соперником по 1-му туру станет «Тюмень», матч состоится 17 июля.