«Хорошо, что создаём моменты». Тренер «Рубина» Рахимов — о матче с «Торпедо»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о контрольном матче с «Торпедо» (1:1).

«Во втором тайме «Рубин» имел полный перевес по опасным моментам? При этом забили мы только один мяч. Хорошо, что создаём эти моменты, их достаточно много. В первом тайме играли немножко неправильно в нашей позиционной атаке. Появлялись разрывы между линиями защиты и полузащиты. В то же время мы играли часто через флангового игрока, которого сами ставили под давление. Мы поправили этот момент. Потому что у нас группа игроков атаки плюс восьмёрки действовали не совсем правильно. После того, как эти поправки произошли, мы стали сами много этих мячей получать. Если соперник выдёргивался, то мы искали зону за спиной. Отсюда стали вот эти моменты появляться. И мы стали играть выше и агрессивнее в отборе, очень много мячей отняли. Во втором тайме эти поправки сыграли очень правильную роль.

Чувствую ли удовлетворение в части физического состояния игроков? Понятно, что у нас ещё есть 10-12 дней, но мы видели по объёму, по интенсивности, которую держит команда, всё идет так, как планировалось», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».