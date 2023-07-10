Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кроос — о камбэках «Реала»: когда «Бернабеу» просыпается — это дополнительный игрок

Кроос — о камбэках «Реала»: когда «Бернабеу» просыпается — это дополнительный игрок
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о секрете успеха камбэков мадридцев.

«Отчасти это обусловлено психологически. Когда это повторяется многократно, уверенность растёт и команда верит в это. Ты знаешь, что если продержишься, то во время матча появится шанс отыграться. У партнёров такой же менталитет, они не сдаются. Всё возможно, и мы никогда не выходим из игры.

Соперники знают, что мы всегда возвращаемся, даже если проигрываем. Мы в игре, пока судья не даст финальный свисток. Особенно это было заметно в прошлом сезоне. Когда мы проигрываем, один гол или момент способен изменить ход игры, даже если соперник посильнее.

Они знают, что могут всё потерять, потому что это уже случалось раньше. Игра соперника меняется, они чувствуют давление и начинают делать то, что им несвойственно. И «Бернабеу» просыпается, поднимается – это дополнительный коллективный игрок», — приводит слова Крооса Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Кроос рассказал, с какими ожиданиями переходил в «Реал» Мадрид
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023