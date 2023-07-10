Кроос — о камбэках «Реала»: когда «Бернабеу» просыпается — это дополнительный игрок

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о секрете успеха камбэков мадридцев.

«Отчасти это обусловлено психологически. Когда это повторяется многократно, уверенность растёт и команда верит в это. Ты знаешь, что если продержишься, то во время матча появится шанс отыграться. У партнёров такой же менталитет, они не сдаются. Всё возможно, и мы никогда не выходим из игры.

Соперники знают, что мы всегда возвращаемся, даже если проигрываем. Мы в игре, пока судья не даст финальный свисток. Особенно это было заметно в прошлом сезоне. Когда мы проигрываем, один гол или момент способен изменить ход игры, даже если соперник посильнее.

Они знают, что могут всё потерять, потому что это уже случалось раньше. Игра соперника меняется, они чувствуют давление и начинают делать то, что им несвойственно. И «Бернабеу» просыпается, поднимается – это дополнительный коллективный игрок», — приводит слова Крооса Mundo Deportivo.