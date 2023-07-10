Агент форварда «Спартака» Николсона отреагировал на слухи об интересе «Генка»
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Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, отреагировал на слухи о том, что «Генк» рассматривает форварда в качестве усиления атаки.
«Интерес со стороны «Генка»? Пока ничего реального», — приводит слова агента Metaratings.
26-летний ямайский форвард пополнил состав «Спартака» в январе 2022 года. Действующий трудовой договор форварда с красно-белыми рассчитан до середины 2026 года. В сезоне-2022/2023 на счету Николсона 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя мячами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что столичный клуб готов расстаться с ямайцем этим летом, если за него предложат не менее € 7 млн. Игрок также интересен турецкому «Галатасараю».
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