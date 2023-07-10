Антон Шунин: будем играть в новый футбол при Марцеле Личке
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Российский голкипер московского «Динамо» Антон Шунин высказался об изменениях в команде при новом главном тренере Марцеле Личке.
«При Личке всё кардинально поменялось. Игра при стандартах, при розыгрыше, стали больше играть с мячом, обострять и прессинговать. Совершенно другой футбол и требования. Сейчас мы работаем, чтобы менять свою игру.
Стало ли больше свободы? Нам нужно правильно расставляться, тогда и пространства больше, разыгрываем больше. Раньше нас учили играть быстрее, в одно касание или два. Сейчас требование, что нам нужно быть больше с мячом. Это касается всех. Но, повторюсь, требования не такие, как раньше. Будем перестраиваться и играть в новый футбол», – приводит слова Шунина «Матч ТВ».
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