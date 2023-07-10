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«Газпром» хочет стать спонсором «Хайдука» и сделать клуб лучшим в Хорватии

«Газпром» хочет стать спонсором «Хайдука» и сделать клуб лучшим в Хорватии
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Российская компания «Газпром» сделала официальное предложение хорватскому футбольному клубу «Хайдук» из Сплита о том, чтобы стать главным спонсором команды. Об этом сообщает журналист Ягиз Сабунчуглу в своём «твиттере».

По информации источника, «Газпром» хочет сделать «Хайдук» лучшим клубом в Хорватии. Предполагается, что российская компания предоставит команде из Сплита трансферный бюджет в размере € 30 млн, что позволит ей приобрести трёх звёздных футболистов. «Хайдук» уже сделал предложение полузащитнику лондонского «Тоттенхэма» Ивану Перишичу.

Напомним, «Газпром» является многолетним титульным спонсором санкт-петербургского «Зенита», а в июле сербская «Црвена Звезда» объявила о продолжении сотрудничества с российской компанией.

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