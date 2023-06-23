«Фенербахче» навязал «Бешикташу» борьбу за контракт с «Газпромом»

Стали известны подробности переговоров российской компании «Газпром» с турецким клубом «Бешикташ» о спонсорстве. Об этом сообщает Fotospor.
По информации источника, переговоры были прерваны из-за предупреждений со стороны УЕФА и некоторых требований, которые выдвинула российская сторона. Вероятность заключения спонсорской сделки между «Газпромом» и «Бешикташем» существенно снизилась.
В это же время другой стамбульский клуб, «Фенербахче», начал действия по сближению с санкт-петербургским «Зенитом», чьим многолетним титульным спонсором является «Газпром». Президент турецкого клуба Али Коч хотел бы, чтобы российская компания стала спонсором именно его команды.
Ранее стало известно о сотрудничестве «Фенербахче» и «Зенита». В июле команды сыграют на товарищеском турнире в Санкт-Петербурге.
- 23 июня 2023
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