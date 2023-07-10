Вендел был на концерте бразильского певца в день, когда «Зенит» играл с «Фенербахче»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел посетил концерт бразильского поп-исполнителя Mumuzinho в день, когда российский клуб проводил матч с турецким «Фенербахче» в рамках Кубка PARI Премьер (0:0, 5:4 пен.). Об этом свидетельствуют фото и видео из социальных сетей футболиста.

Фото: Социальные сети Вендела

Полузащитник, который до сих пор не вернулся в расположение «Зенита» из отпуска, посетил концерт Resenha do Mumu и сфотографировался с самим исполнителем.

Фото: Социальные сети Вендела

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Венделу разрешили искать новый клуб. По информации зарубежных СМИ, в услугах полузащитника были заинтересованы несколько бразильских и турецких клубов.

Отметим, что уже на этой неделе, 16 июля, «Зенит» проведёт свой первый официальный матч в новом сезоне, сыграв за Суперкубок России с ЦСКА в Казани.