Вендел был на концерте бразильского певца в день, когда «Зенит» играл с «Фенербахче»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел посетил концерт бразильского поп-исполнителя Mumuzinho в день, когда российский клуб проводил матч с турецким «Фенербахче» в рамках Кубка PARI Премьер (0:0, 5:4 пен.). Об этом свидетельствуют фото и видео из социальных сетей футболиста.
Фото: Социальные сети Вендела
Полузащитник, который до сих пор не вернулся в расположение «Зенита» из отпуска, посетил концерт Resenha do Mumu и сфотографировался с самим исполнителем.
Фото: Социальные сети Вендела
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Венделу разрешили искать новый клуб. По информации зарубежных СМИ, в услугах полузащитника были заинтересованы несколько бразильских и турецких клубов.
Отметим, что уже на этой неделе, 16 июля, «Зенит» проведёт свой первый официальный матч в новом сезоне, сыграв за Суперкубок России с ЦСКА в Казани.
- 10 июля 2023
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