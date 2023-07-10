«Наполи» договаривается с «Боруссией» Мёнхенгладбах по защитнику Ко Итакуре

Итальянский «Наполи» рассматривает 26-летнего защитника «Боруссии» Ко Итакуру как замену Ким Мин Джэ, который вскоре должен стать игроком «Баварии». Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По данным источника, итальянцы готовы заплатить за Итакуру € 12 млн, в то время как клуб из Мёнхенгладбаха оценивает своего футболиста в 15 млн. Тем не менее отмечается, что стороны близки к заключению сделки. Защитник «Боруссии» и сборной Японии провёл в прошлом сезоне 24 матча в рамках Бундеслиги и записал на свой счёт две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Наполи» договорился с «Баварией» по поводу перехода корейского защитника Ким Мин Джэ. Он обойдётся мюнхенскому клубу в € 50 млн и заключит контракт с «Баварией» до 2028 года.