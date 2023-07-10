Агент Хаджикадунича: он свободный агент, но в «Ростове» считают иначе

Валид Фаур, агент боснийского защитника Денниса Хаджикадунича, считает, что его игрок находился в статусе свободного агента, когда переходил в «Гамбург». Однако в «Ростове» уверены, что у 25-летнего футболиста контракт до 2025 года.
«Контракт Хаджикадунича с «Ростовом» рассчитан до 2023 или до 2026 года? Сложный момент. Дело в том, что я не представлял интересы Денниса, когда он переходил в «Ростов», и у нас нет копии действующего контракта до 2026 года, о котором говорят в клубе.
По той информации, что я обладаю, – Деннис перешёл в «Ростов» в 2018 году и заключил контракт на пять лет. Сейчас он фактически свободный агент. Почему не решим этот спор в суде? Потому что не хотим конфликта с «Ростовом», так как этот клуб поверил в Денниса, всегда шёл на уступки и был открыт к любым нашим просьбам», — приводит слова Фаура Metaratings.
- 10 июля 2023
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