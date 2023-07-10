«Мальчишкой следил за ним с обожанием». Игрок «Зенита» Ренан — о встрече с кумиром

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан рассказал о встрече с футболистом «ПСЖ» Маркиньосом, когда они оба были вызваны в расположение сборной Бразилии на товарищеские матчи в июне. Игрок петербуржцев признался, что считает защитника парижан своим кумиром.

«Это приглашение оказалось совершенно неожиданным. По идее, на этот раз я не должен был ехать, но меня вызвали потому что получил травму один из центральных защитников. Тем не менее всё снова получилось по‑особенному, потому что встретился в команде с кумиром моего детства Маркиньосом. Мальчишкой следил за ним с обожанием. А тут выпадает возможность посмотреть на него вблизи, познакомиться. Это было невероятно!

Попросил ли у него футболку? Мне больше хотелось просто пообщаться, а тут выпал шанс поговорить. Было очень приятно, когда Маркиньос сказал: «Для тебя это только начало большого пути в сборной». И пожелал удачи. Было очень приятно услышать такие слова. Плюс в этот момент испытал совершенно особенное чувство гордости», — приводит слова Ренана «Матч ТВ».