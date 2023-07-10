Полузащитник «Динамо» Макаров: у Лички тяжёлые сборы, игрокам приходится нелегко

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал, как проходят тренировочные сборы команды под руководством нового главного тренера Марцела Лички.

«Как оценю подготовку «Динамо» к сезону? Хорошая, качественная подготовка. У Марцела Лички интересные и интенсивные тренировки. На данный момент оцениваю отлично. Есть ещё куда работать, совершенствовать себя. Поэтому пока всё идёт хорошо.

Фомин сказал, что это одни из самых тяжёлых сборов? Соглашусь — приходится нелегко, тяжёлые сборы (улыбается). Что именно? Всё раскрывать не будем. Просто идёт тяжёлая работа. Тренер с нами в тренировочном процессе», — сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Личка возглавил «Динамо» этим летом, перебравшись в московский клуб из «Оренбурга».