«Оренбург» сыграет четыре матча за пять дней на сборах

Футбольный клуб «Оренбург» на своём официальном сайте объявил о возвращении команды к тренировочным сборам после нескольких выходных дней.

Сбор «Оренбурга» продолжится до 16 июля. За это время южноуральская команда планирует провести четыре товарищеские встречи.

«Оренбург» 11 июля сыграет с турецким «Газиантепом». На следующий день южноуральцы проведут встречу ещё с одной командой из Турции — «Манисой». 14 июля «Оренбург» встретится с «Аль-Раедом» из Саудовской Аравии. Завершится тренировочный сбор игрой с азербайджанской «Габалой» 15 июля.

После сборов клуб вернётся в Оренбург.

Отметим, что летом у «Оренбурга» сменился главный тренер. Вместо ушедшего в московское «Динамо» Марцела Лички был назначен Иржи Ярошик.