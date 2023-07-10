«Факел» продал все абонементы на предстоящий сезон

Пресс-служба «Факела» объявила о реализации всех билетов на игровой сезон-2023/2024. Заявление опубликовано в телеграм-канале воронежского клуба.
«На данный момент клуб реализовал порядка 10 тысяч абонементов с учётом квоты, отведённой фан-клубу. Если вы не успели приобрести абонемент, не отчаивайтесь! Напомним, что после ваших многочисленных запросов мы ограничили абонементную программу с целью увеличения количества билетов на каждый конкретный матч. Призываем вас не покупать абонементы у спекулянтов! Объявления, которые вы можете встретить в соцсетях и на различных сайтах, являются обманом мошенников – вы лишитесь своих денег и не попадёте на матчи», — сказано в сообщении «Факела».
Напомним, минувший сезон стал для «Факела» первым в Российской Премьер-Лиге спустя два десятилетия.
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