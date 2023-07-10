Малком близок к переходу из «Зенита» в клуб из Саудовской Аравии за € 50 млн

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком близок к переходу в один из клубов Саудовской Аравии за сумму в € 50 млн.
«Малком на грани отъезда, он может вот-вот отправиться в Саудовскую Аравию. Есть информация, что получено предложение в размере € 50 млн, а с ним согласована зарплата, по некоторым оценкам, она колеблется около 10–12 миллионов в год. Я попытался узнать это у «Зенита», они это не отрицают, но и не подтверждают. У него есть сумма отступных – 60 миллионов. Если бы клуб из Саудовской Аравии не хотел вступать в переговоры с «Зенитом», то было бы 60, а так хотят за 50», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»
Контракт 26-летнего Малкома с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.
- 10 июля 2023
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