Бразильский вингер «Зенита» Малком задолжал € 820 тыс. испанской налоговой, информирует COPE.

Налоговое агентство Испании опубликовало список должников, которые по состоянию на конец 2022 года задолжали более € 600 тыс. В этот перечень попал и Малком, выступавший за «Барселону» с 2018 по 2019 год.

Также среди должников числится бывший вице-президент технического судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра, который обвиняется в коррупции (получал выплаты от «Барселоны» якобы за консультирование каталонского клуба. — Прим. «Чемпионата»). Он должен порядка € 1,18 млн.

Из списка должников по неназванным причинам были исключены бывшие футболисты «блауграны» Самуэль Это'О, Дани Алвес и Габриэль Милито.