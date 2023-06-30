Малком задолжал € 820 тыс. испанской налоговой
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Бразильский вингер «Зенита» Малком задолжал € 820 тыс. испанской налоговой, информирует COPE.
Налоговое агентство Испании опубликовало список должников, которые по состоянию на конец 2022 года задолжали более € 600 тыс. В этот перечень попал и Малком, выступавший за «Барселону» с 2018 по 2019 год.
Также среди должников числится бывший вице-президент технического судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра, который обвиняется в коррупции (получал выплаты от «Барселоны» якобы за консультирование каталонского клуба. — Прим. «Чемпионата»). Он должен порядка € 1,18 млн.
Из списка должников по неназванным причинам были исключены бывшие футболисты «блауграны» Самуэль Это'О, Дани Алвес и Габриэль Милито.
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