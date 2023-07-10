Ди Канио — о Мбаппе: мальчик ведёт себя непристойно и неприлично, но «ПСЖ» виноват сам

Бывший итальянский футболист Паоло Ди Канио высказался о ситуации с нападающим Килианом Мбаппе в «ПСЖ».

«ПСЖ» сам вогнал себя в эту ситуацию, избаловав Мбаппе. Клуб уже попался на эту удочку в прошлом году, а теперь Мбаппе продолжает получать большие деньги.

Конечно, можно говорить об ошибках «ПСЖ», но этот мальчик ведёт себя непристойно, неприлично. Он уже воспользовался подобным способом в прошлом году, а теперь хочет отыграть год, получить деньги, стать свободным агентом и уйти в «Реал», — приводит слова Ди Канио Sky Sports Italia.

Контракт 24-летнего Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Сообщалось, что француз не хочет его продлевать и намерен перейти в «Реал».

Вембаньяма встретился с Мбаппе. Видеоролик: