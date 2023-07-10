Смолов — об игре «Динамо» при Личке: ещё не до конца понимаем требования

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов признался, что команда ещё не до конца понимает требования нового тренерского штаба бело-голубых во главе с Марцелом Личкой.

«Почему «Динамо вначале не вошло в игру, а во второй половине сильно прибавило? Не знаю, сложно сказать. Думаю, что у нас сейчас этап перестройки с точки зрения организации и построения игры. Ещё не до конца понимаем требования и допускаем какие-то ошибки в простых ситуациях, но для этого и нужны товарищеские матчи, чтобы это всё оттачивать и потом проводить работу над ошибками», — сказал Смолов в видео на официальном YouTube-канале «Динамо».

Личка сменил на посту главного тренера «Динамо» уволенного Славишу Йокановича. Контракт с чешским тренером подписан на один год с возможностью продления ещё на два сезона.