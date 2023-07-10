Смолов: спасибо Кураньи за то, что не забывает «Динамо». Мы всегда рады его видеть

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов поделился мнением о приезде в Москву бывшего форварда бело-голубых Кевина Кураньи, поблагодарив немецкого экс-футболиста за то, что тот не забывает клуб.

«Было ли чувство ностальгии перед началом матча, когда вышли на поле вместе с Кураньи? Да, было, конечно. Кевин – классный футболист и человек, поэтому мы всегда рады его здесь видеть. Спасибо ему за то, что приезжает и не забывает «Динамо», — сказал Смолов в видео на официальном YouTube-канале «Динамо».

Кураньи приехал в Москву, чтобы принять участие в матчах Братского кубка, серии из двух товарищеских матчей между «Динамо» и ЦСКА. Немецкий нападающий вышел на поле только во второй встрече, проведя на нём одну минуту из-за беспокоившей его травмы.