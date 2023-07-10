Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов: спасибо Кураньи за то, что не забывает «Динамо». Мы всегда рады его видеть

Смолов: спасибо Кураньи за то, что не забывает «Динамо». Мы всегда рады его видеть
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов поделился мнением о приезде в Москву бывшего форварда бело-голубых Кевина Кураньи, поблагодарив немецкого экс-футболиста за то, что тот не забывает клуб.

«Было ли чувство ностальгии перед началом матча, когда вышли на поле вместе с Кураньи? Да, было, конечно. Кевин – классный футболист и человек, поэтому мы всегда рады его здесь видеть. Спасибо ему за то, что приезжает и не забывает «Динамо», — сказал Смолов в видео на официальном YouTube-канале «Динамо».

Кураньи приехал в Москву, чтобы принять участие в матчах Братского кубка, серии из двух товарищеских матчей между «Динамо» и ЦСКА. Немецкий нападающий вышел на поле только во второй встрече, проведя на нём одну минуту из-за беспокоившей его травмы.

Материалы по теме
Полузащитник «Динамо» Макаров: у Лички тяжёлые сборы, игрокам приходится нелегко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023