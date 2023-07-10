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Отец защитника «Челси» Джеймса: я был ошеломлён, когда узнал об интересе к сыну от «Реала»

Отец защитника «Челси» Джеймса: я был ошеломлён, когда узнал об интересе к сыну от «Реала»
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Найджел Джеймс, отец защитника «Челси» Риса Джеймса, признался, что был ошеломлён, когда узнал об интересе к сыну со стороны мадридского «Реала».

«Я был просто ошеломлён. Но я больше ничего не читаю, потому что пока мне кто-то не позвонит и не расскажет, в чём заключается сделка, я не буду верить. Но Рис — игрок топ-уровня, поэтому множество клубов хотят его подписать. Однако сейчас не вижу, что что-то поменяется.

Он игрок «Челси», пока клуб не захочет его продать, эти разговоры ничего не значат. Если клуб больше не захочет с ним сотрудничать, тогда он уйдёт. Если им он нужен… Рис играет за команду с шестилетнего возраста, его цель — стать капитаном «Челси», — сказал Джеймс-старший в подкасте The Beautiful Game на YouTube.

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