Почеттино хочет подписать в «Челси» форварда и выбирает из двух вариантов

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино определился с трансферной целью на оставшуюся часть летнего окна. Аргентинец хочет видеть в своей команде нападающего и выбирает между форвардом «Ювентуса» Душаном Влаховичем и игроком «Монпелье» Элье Ваи. Об этом сообщает Evening Standard.
Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. В сезоне-2022/2023 на счету серба 42 матча за «зебр» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.
Контракт Ваи истекает в 2025 году, и лето станет идеальным моментом для клуба Лиги 1, чтобы заработать на талантливом игроке. Трансфер Ваи оценивается в сумму около € 20 млн.
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси». Видеоролик:
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