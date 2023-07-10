Каррера рассказал, в чём польза лимита на легионеров в российском футболе

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

«Я не думаю, что в России мало хороших своих тренеров, но сейчас, в условиях глобализации, иностранных тренеров ищут во всех чемпионатах планеты. Это нормально и практикуется повсеместно. Присутствие слишком большого количества иностранцев в составе сборной будет препятствовать росту российской молодёжи и наносить ущерб национальной команде.

Поэтому в лимите на легионеров есть своя польза. Я, как и прежде, выступаю за приезд иностранцев, но в умеренном количестве. Ещё один важный момент — чтобы это были сильные легионеры. Сильнее, чем российские игроки. Это позволит футболистам расти, учиться. В противном случае я предпочитаю воспитывать своих ребят», — цитирует Карреру «РБ Спорт».