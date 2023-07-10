Александр Ерохин высказался о задачах «Зенита» в новом сезоне РПЛ

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о задачах своей команды в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У «Зенита» всегда одна задача — побеждать. Она была и в первом чемпионском сезоне, и в пятом. В новом сезоне ничего не меняется — задача остаётся. Будем двигаться от матча к матчу. У нас впереди Суперкубок, затем начнётся чемпионат. Будем стараться побеждать в каждом матче», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» завоевал золотые медали национального первенства. Это чемпионство стало для подопечных Сергея Семака пятым подряд. В сезоне-2022/2023 на счету Ерохина 28 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами.