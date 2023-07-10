Радченко: я был бы рад возвращению Халка в «Зенит», но для клуба он уже неактуален

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что был бы рад возвращению экс-форварда сине-бело-голубых Халка в клуб.
«У меня было отличное отношение к Халку, когда он играл в «Зените». Как раз мне довелось работать с ним, когда я семь месяцев был в тренерском штабе Лучано Спаллетти. Халк — довольно открытый и простой парень. Как бы я воспринял, если бы «Зенит» его вернул? Я был бы рад его возвращению, но с чисто спортивной точки зрения — нет. Он не тянет уровень российского чемпионата? Нет, при чём здесь российский уровень, мы должны развивать своих молодых игроков в ситуации, в которой мы сейчас находимся. Да, Халк был любимцем публики, но для «Зенита» он уже неактуален», — цитирует Радченко Legalbet.
36-летний Халк выступает за бразильский «Атлетико Минейро». В текущем сезоне нападающий провёл 35 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал пять результативных передач. В составе «Зенита» (2012–2016) бразилец сыграл в 148 встречах, забил 77 мячей и сделал 59 ассистов.
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